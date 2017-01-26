Две школы закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа в ВКО

Две школы закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа в Шемонаихи ( ВКО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на yk-news.kz.
По данным департамента по защите прав потребителей (ДЗПП) ВКО, за третью неделю января врачи поставили диагноз "ОРВИ" 5 629 пациентам. На прошлой неделе количество недужных было больше. Однако если сравнивать с 2016 годом, то этой зимой вирус рванул в атаку. В третьей декаде января прошлого года число заболевших составляло 4 415 человек.
"В области карантин ввели только в двух школах.Такие меры необходимы, если в учебном заведении заболели более тридцати процентов детей. Обе школы в Шемонаихе будут временно закрыты до конца января", – сообщил пресс-секретарь управления образования ВКО Медет Алимгазин.
В ДЗПП ВКО сообщили, что объявлять карантин в других учебных заведениях региона пока не планируют.
