Две солнечные и ветряную электростанции построят в Мангистау
В Акшукуре Мангистауской области планируют построить ветряную электростанцию мощностью 5 мегаватт (МВт), в селе Батыр – солнечную электростанцию мощностью 7 МВт. Проекты обещают реализовать в I квартале 2018 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.
Также в Шетпе до конца 2018 года намерены построить солнечную электростанцию мощностью 12 МВт. Меморандум был подписан в июне 2017 года. Стоимость проекта оценили в 20 миллионов долларов. Разместить станцию обещают на 30 гектарах.
Кроме того, в 2018 году запланировано строительство парогазовой установки мощностью 250 МВт на Мангистауском энергокомбинате. Реализовать проект планируют по механизму государственно-частного партнерства. Конкурс на привлечение частных инвесторов уже объявлен.
"Строительство новой установки позволит покрыть растущие электрические нагрузки в регионе, повысить надежность энергоснабжения при выводе из эксплуатации отработавшего ресурс основного оборудования ТЭЦ-2 и росте электрических нагрузок энергоузла", – отметили в пресс-службе акима Мангистауской области.
Для обеспечения региона питьевой водой в Мангистау запланированы два проекта. В Курыке планируют построить опреснительный завод мощностью 50 000 кубометров в сутки. На предприятии планируют внедрить технологии, которые используют ведущие компании Израиля, Франции, Китая и Германии.