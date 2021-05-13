Две станции закрыли для пассажиров поезда Алматы – Усть-Каменогорск
Станции Усть-Каменогорск и Ново-Усть-Каменогорск закрыли для пассажиров поезда Алматы – Усть-Каменогорск, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".
"АО "Пассажирские перевозки" сообщает, что, согласно письмам Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области, для предотвращения распространения коронавируса по ВКО с 00:00 часов 13 мая и до отмены временно запрещена продажа проездных билетов, посадка/высадка пассажиров по станциям Усть-Каменогорск и Ново-Усть-Каменогорск на пассажирский поезд №351/352 сообщением Алматы – Усть-Каменогорск", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры могут вернуть железнодорожные билеты на отмененные стоянки поезда и получить денежные средства в полном объеме без удержаний в сроки, установленные Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.
Всю справочную информацию о порядке курсирования пассажирских поездов можно узнавать по номеру "105".
"Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к вводимым ограничениям и соблюдать меры безопасности в период распространения коронавирусной инфекции", – добавили в компании.