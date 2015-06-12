Две тысячи витков вокруг Земли Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Фото автора

Как известно, по техническим причинам возвращение корабля "Союз ТМА-15М" было перенесено на месяц. И можно только догадываться, что чувствовали члены экипажа 42/;43 экспедиции МКС в те минуты, когда открывался после приземления люк капсулы. Отработав на орбите более полугода, на Землю вернулись россиянин Антон Шкаплеров, астронавты ESA и НАСА Саманта Кристофоретти и Терри Верст.



Долгожданных гостей в аэропорту встречали руководители города, казахстанские и зарубежные журналисты, представители духовенства. С завершением космической одиссеи и благополучным приземлением на гостеприимной карагандинской земле гостей поздравил аким Караганды Нурлан Аубакиров.



По традиции на Антона и Терри надели казахские чапаны, а Саманта с удовольствием приняла на память расшитый национальным орнаментом камзол. Но и астронавты прибыли не с пустыми руками. С орбиты на Землю, сделав более 2 000 витков вокруг планеты, вернулись икона и мощи Преподобного Севастиана, старца Карагандинского.



– Икона оберегала нас 200 суток, – сказал Антон Шкаплеров, передавая святыню секретарю Карагандинской и Шахтинской епархии отцу Владимиру (Фрейганг).