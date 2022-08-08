Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Две женщины попались на уловки мошенников за сутки в Жетысуской области

Интернет-мошенники обманули за день двух жителей области Жетысу. Факты зарегистрированы в Кербулакском районе, где в минувшие выходные двое местных жителей, 1989 и 1990 годов рождения, в течение нескольких минут лишились около 2,5 млн тенге собственных сбережений. Полицейские региона пытаются установить мошенников и организовали оперативно-розыскные мероприятия. сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В первом случае от действий мошенников пострадала 33-летняя жительница села Сарыозек, которая, поверив ссылке в Instagram, связанной якобы с инвестированием в различные денежные проекты, потеряла почти 1,3 млн тенге. Необходимо отметить, что потерпевшая работает экономистом, что не помешало ей попасться на уловки мошенников. Выяснилось, что женщина пыталась приумножить свои средства и отправила неизвестному по ссылке 100 тысяч тенге. Первоначально, отправленная сумма увеличилась в разы. Поверив злоумышленникам, она в течение нескольких дней дополнительно вложила уже собственные средства, и в итоге лишилась всех своих сбережений", – рассказали в Отделе по борьбе с киберпреступностью ДП области Жетысу.

В тот же день жертвой интернет-мошенников оказалась также 33-летняя жительница села Бериктас. Женщину обманули в WhatsApp и похитили денежный депозит на сумму 1,2 млн тенге.

"Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности "Halyk bank" и сообщил, что на ее имя неизвестные лица пытаются оформить денежный кредит. Затем мужчина, выяснив о наличии у клиентки депозита, заявил, что деньги необходимо переправить якобы на безопасный счет, представив ему трехзначный СV-код на оборотной стороне банковской карты. В конечном итоге, после общения с неизвестным депозитный счет сельчанки опустел на 1,2 млн тенге", – сообщили в полиции.

Также в ведомстве дополнили, что в регионе с начала года зарегистрировано 146 фактов хищения денег через мобильный банкинг, путем получения злоумышленниками персональных данных потерпевших от них же самих.

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