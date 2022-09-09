Две жительницы Экибастуза пострадали от нападения ротвейлера

Ротвейлер напал на двух жительниц Экибастуза, сообщает Polisia.kz.

В Экибастузе на 54-летнюю горожанку по улице Б. Момушылы накинулся ротвейлер и повалил на землю. От толчка женщина упала и ударилась головой. Лишь после этого, хозяйка собаки, взяв животное за поводок, ушла, не оказав помощи горожанке, которая сообщила о данном факте в полицию. Потерпевшая была госпитализирована с сотрясением головного мозга.

Участковыми инспекторами 47-летняя владелица собаки бойцовской породы была установлена.

При выяснении обстоятельств также стало известно, что в этот же день еще один человек пострадал от данной собаки.

Так, 35-летняя горожанка проходила мимо стадиона "Шахтер", но в этот момент к ней неожиданно подбежала агрессивная собака с поводком и непристегнутым намордником, которая укусила женщину.

"За нарушение выгула домашних животных полицейские привлекли владелицу собаки к административной ответственности по статье 407-2 КРКоАП, теперь ей предстоит выплатить штраф в размере десяти МРП. Кроме этого, назначены экспертизы потерпевшим для обращения в суд с иском по причинению вреда здоровью и ущерба", – рассказал начальник управления полиции Экибастуза Каиржан Шакаргалиев.

Как отмечают в ведомстве, за 2022 год полицейскими к административной ответственности за нарушение правил выгула привлечено 168 владельцев кошек и собак.