Две зимы

Дулат Молдабаев

Эти песни пели и на традиционных проводах призывников. Традиция провожать сына в армию всем миром существовала всегда, ведь воинская служба была и остается одним из главных испытаний в жизни мужчины. А торжественные проводы, напутствия ветеранов, близких и друзей настраивают на необходимый лад, воспоминания о последних днях дома помогают переносить тяготы казарменной жизни. «Через две зимы, через две весны/Отслужу, как надо, и вернусь», – обещал новобранец тем, кто оставался его ждать.

Правда, в наши дни воины служат один год. И если молодой человек призывается в армию осенью, то осенью следующего года он уже возвращается в родные пенаты. Потому и песни в сегодняшней армии поют другие. Уже есть свои гимны и у танкистов, и у саперов, и у десантников, и даже у военврачей. Названия новых песен говорят сами за себя – «Жауынгер», «Сапқа тұр», «Ұлы дала сарбазы». Ну а «Танкистер» можно смело отнести к шлягерам, его мелодия настолько полюбилась многим, особенно танкистам, что ее нередко устанавливают как звонок вызова в телефоне.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, ход призывной кампании «Осень-2017» в самом разгаре, и в воинские части Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил уже прибывает молодое пополнение. Вот и в региональном коман­довании «Восток», в в/ч 30217, новобранцам сразу представили командный состав, рассказали об истории создания воинской части, в которой они будут проходить службу. К приезду молодых солдат в части создали все условия, администрация сборов, в которую вошли опытные офицеры и сержанты, поможет бойцам адаптироваться в новых реалиях, обучит их азам военного дела. За время сборов новобранцы изучают общевоинские уставы, постигают основы тактической и физической подготовки, РХБ защиты. Начало всех начал – строевая подготовка, воины отработают строевые прие­мы, учат ротные песни.

В региональном командовании «Астана» 40 новобранцев из Северо-Казахстанской области влились в ряды в/ч 31775, еще 30 человек пополнения прибыли в в/ч 06708 в Приозерске, 120 человек будут проходить обучение в учебном центре «Спасск». В воинские части РгК «Юг» и РгК «Запад» отбор призывников уже завершился.

В Министерстве обороны РК принято решение об использовании сотовой связи военнослужащими срочной службы, курсантами и кадетами для переговоров с родителями, родственниками и друзьями. Телефонные переговоры разрешается проводить еженедельно с 15.00 до 16.00.

Призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на от­­срочку или освобождение от призыва, в количестве, необходимом для комплектования Вооруженных сил, других войск и воинских формирований страны. Призыв граж­дан осуществляется местными исполнительными органами через соответствующие местные органы военного управления в первую очередь в воинские час­ти Пограничной службы КНБ РК, затем в Вооруженные силы РК, Службу государственной охраны РК, завершается кампания комп­лектованием воинских частей Национальной гвардии РК. В целях быстрого решения вопросов, возникших у граждан о порядке проведения призыва и медицинского освидетельствования, организована «горячая линия» по номерам: 72-13-89 и 72-16-06.

