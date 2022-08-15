Две золотые медали завоевал Казахстан на международном турнире по брейк-дансу

Представители команды Казахстана по брейк-дансу отметились двумя золотыми наградами на международном турнире "The Notorious IBE" в Нидерландах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В дисциплине 1х1 breaking участвовало более 500 участников. Лучшим стал казахстанец Амир Закиров.

Диас Аубакиров выиграл соревнования в footwork 1x1 (более 300 участников).

Аубакиров победил на The Notorious IBE во второй раз, отметил Olympic.