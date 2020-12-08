Происшествия
Две золотые цепочки на 1,3 млн тенге отобрал астанчанин у прохожего в Караганде
Карагандинские полицейские задержали жителя столицы, подозреваемого в дерзком грабеже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

По информации пресс-службы, в Юго-Восточный отдел полиции УП Караганды поступило сообщение о том, что на улице Таттимбета произошел дерзкий грабеж.

Как сообщил 47-летний потерпевший, около 22:00 часов он возвращался домой, когда во дворе на него напал незнакомец. Угрожая расправой, злоумышленник открыто завладел двумя золотыми цепочками и скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила 1 миллион 300 тысяч тенге.

Потерпевший хорошо запомнил злоумышленника, которому на вид было 25-27 лет, и подробно его описал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК "Грабеж". 7 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 26-летнего жителя Нур-Султана. Он дал признательные показания.

Ведется расследование. В настоящее время злоумышленник помещен в ИВС.

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