Две золотые цепочки на 1,3 млн тенге отобрал астанчанин у прохожего в Караганде
Карагандинские полицейские задержали жителя столицы, подозреваемого в дерзком грабеже, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
По информации пресс-службы, в Юго-Восточный отдел полиции УП Караганды поступило сообщение о том, что на улице Таттимбета произошел дерзкий грабеж.
Как сообщил 47-летний потерпевший, около 22:00 часов он возвращался домой, когда во дворе на него напал незнакомец. Угрожая расправой, злоумышленник открыто завладел двумя золотыми цепочками и скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила 1 миллион 300 тысяч тенге.
Потерпевший хорошо запомнил злоумышленника, которому на вид было 25-27 лет, и подробно его описал.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК "Грабеж". 7 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 26-летнего жителя Нур-Султана. Он дал признательные показания.
Ведется расследование. В настоящее время злоумышленник помещен в ИВС.