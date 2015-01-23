Двенадцать месяцев Свежий выпуск 666 Наталья КУРПЯКОВА

Проверено, что называется, годами. «Ух, ты! Кто это нарисовал?» – часто раздается воп­рос в нашем кабинете, когда один месяц на календаре сменяется другим. А в конце минувшего декабря два рисунка даже обрели новых владельцев и новые «квартиры»: архары, изображенные на них, оказались «созвучны» символу 2015 года, и теперь их, как настоящее произведение искусства, поместили в рамочки…

Авторы рисунков – дети. Замечательные настенные и настольные календари создают­ся из работ победителей респуб­ликанского конкурса детского экологического рисунка «Земля – наш общий дом», который проводится в Казахстане с 2002 года. Проект инициирован и финансируется компанией «Шеврон», оператор проекта – Казахстанская национальная федерация клубов ЮНЕСКО, его поддерживают министерства культуры и спорта, образования и науки, охраны окружаю­щей среды, Союз художников РК, Фонд Первого Президента – Лидера нации, общественные объединения. Цель проекта – содействие воспитанию у ребят общей и экологической культуры, патриотизма и ответственности за сохранение природных и культурных богатств нашей страны и экосис­темы планеты.

Это масштабный и неформальный проект. Его участники из года в год получают возможность проявить себя и узнать много интересного о родной стране. Летом финалисты обычно выезжают на пленэр, место проведения которого, как и тематика конкурса, меняются. Кто-то из участников никогда не видел моря, кто-то – гор, кто-то не бывал в сосновом бору… Казахстан – огромная страна, ее можно не объехать и за всю жизнь, проект же позволяет совершать увлекательные путешест­вия как реаль­ные, так и с помощью бумаги и красок.

Например, в 2011-м темой конкурса стали «Современные образы Казахстана». На календаре появились фантастические города века эдак ХХII–XXIII, похожие на разноцветные сны: замки-миражи, необычные многоэтажные и многоярусные постройки, спирали дорог. В почти что инопланетные ландшафты «вплетались» национальные орнаменты, в центре появлялся Байтерек и почти в каждом рисунке – шанырак, знакомый юным авторам символ гармонии и благополучия. Ребята почувствовали, что развитие человечества должно протекать в единстве с окружающей средой, что забота о природе не менее важна, чем технический прогресс.

Тема конкурса 2013 года – «Мой экологический дневник». Листая страницы этого календаря, хотелось поверить, что причудливые деревья, птицы, величественные архары обитают не только в фантазиях детей, которые, кстати, гораздо лучше нас понимают, что красота не только достойна восхищения, но и нуждается в защите, что человек и природа нужны друг другу.

Календарь 2015 года посвящен легендам природы Казахстана, а конкурс-пленэр собрал финалистов в одном из живописнейших уголков – в нацио­нальном парке «Бурабай». Сюда приехали 50 воспитанников специализированных художественных школ 12–16 лет из 14 областей Казахстана, Астаны и Алматы.

Их ждали пленэры у ставки Абылай-хана, на горе Булектау, у озера Большое Чебачье, в других живописных местах Борового, многочисленные экскурсии. С ребятами занимались художники Бакытнур Бурдесбеков, Адильгали Баяндин, Алмас Оракбаев, занятия по фотоискусству вел Алексей Усов, представитель фотопроекта «Неизвестный Казахстан». Состав наставников всегда представительный, что также подчеркивает востребованность конкурса. Именитые мастера – Камиль Муллашев, Сабур Мамбеев, Досбол Касымов и другие – с удовольствием принимали приглашения организаторов, отмечая, что детские работы всегда искренние, открытые, эмоциональные, вдохновляют и их самих. Прошедшим летом был устроен и конкурс среди педагогов художественных школ на лучшую тему мастер-класса, и победители учили ребят изготавливать сувенир-магнит из бересты, делать рисунки на камнях и декоративные панно из ракушек (их специально привезли из Актау).

Завершали каждый день кос­тюмированные театральные постановки, посвященные легендам и преданиям регионов, откуда приехали конкурсанты. Звучали песни, представлялись музыкально-исторические инсталляции, а когда темнело, зажигалась «Вечерняя свеча», при свете которой ребята делились впечатлениями, сокровенными мыслями и мечтами.

Год от года растет мастерство участников: юные художники замечательно обыгрывают тематику конкурса, сое­диняя мифы, свои фантазии и окружающие реалии, умело используют национальные орнаменты, у них разнообразны техника исполнения, цветовая гамма работ, композицион­ные решения. Но главное – ребята больше узнают о родной земле, ее истории, традициях, природных богатствах. Дети талантливы, они умеют быть счастливыми и щедро делятся своей радостью с нами.

Календари 2015 года украшают рисунки финалистов-победителей. Это – Наиля Журсинова (Павлодар), Рауан Ералы (Шымкент), Арайлым Максотова (Актобе), Анастасия Дмитриева (Усть-Каменогорск), Ольга Тен (Караганда), Екатерина Ерофеева (Петропавловск), Айдана Толегенова (Атырау), Айза Ермекова (Экибастуз), Анна Степанова (Шемонаиха), Гулбану Даржанова (Астана), Томирис Турсынбаева (Кокшетау), Дарья Лотц (Темиртау) и другие. Возможно, эти имена скоро станут известны всем, а может быть, и нет, но замечательные рисунки юных художников ближайшие 12 месяцев будут с нами.



