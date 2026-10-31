Дверь захлопнулась, а ребёнок остался дома один: что советуют в МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вышли из квартиры буквально на минуту, дверь захлопнулась, а внутри остался маленький ребёнок. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана объяснили, как действовать родителям в подобной ситуации, передает Kazpravda.kz.

По информации ведомства, особую опасность представляют случаи, когда ребёнок не может самостоятельно открыть дверь или позвать на помощь. Ситуация становится ещё серьёзнее, если в квартире остались включённые газовые или электрические приборы, существует риск падения, пожара или отравления.

«В таких случаях необходимо звонить по номеру 112 и сообщить диспетчеру, что ребенок находится один за закрытой дверью», — предупредили в МЧС.

При обращении в экстренную службу необходимо назвать точный адрес, подъезд, этаж, номер квартиры и возраст ребёнка. Также важно сообщить о возможных источниках опасности и состоянии малыша.

До прибытия спасателей родителям рекомендуют сохранять спокойствие и выполнять указания диспетчера. Если ребёнок слышит взрослых, нужно поддерживать с ним разговор и объяснять, что помощь уже направляется.

В МЧС не советуют самостоятельно вскрывать замок с помощью подручных инструментов. Такие действия могут привести к травмам и создать дополнительную угрозу для ребёнка.

Для того, чтобы избежать подобных происшествий, спасатели рекомендуют не оставлять маленьких детей одних даже на короткое время, следить за ключами и заранее предусмотреть возможность безопасного доступа в квартиру.