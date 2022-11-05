Фото: kostroma.mk.ru
Происшествия

Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян

15 человек сгорели заживо в результате пожара в ночном клубе в Костроме. Четыре человека госпитализированы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tg-канал «Baza»

5 ноября ночью загорелось кафе «Полигон» на улице  Никитской в Костроме. Сообщение о возгорании поступило в 02.37. 

Пожар произошёл после того как на танцполе начали запускать фейерверк в честь дня рождения. Почти сразу после запуска пиротехники огонь начал быстро распространяться. 

По данным tg-канала «Baza» в клубе было очень много народу. Сразу после появления дыма в заведении началась давка и паника. Однако работали всего 3 эвакуационных выхода. Ещё 4 — были заперты. Прибывшим на вызов пожарным пришлось выламывать двери, чтобы люди могли их использовать для выхода из горящего здания. 

«По словам очевидцев большего количества жертв удалось избежать благодаря тому, что один из посетителей, 40-летний Андрей Кузьмин выбил запертую дверь. Через неё также началась эвакуация», - говорится в сообщении.

После ликвидации пожара во время разбора завалов спасатели найдут 15 тел. Ещё 4 пострадавших находятся в больнице.

 

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