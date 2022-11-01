Двери театра вновь открыты!

122-й театральный сезон открыл Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького.

Первая встреча со зрителями стала настоящим праздником. Горьковцам было о чем рассказать. Так, в Новокузнецке в рамках федеральной программы России «Большие гастроли» они представили пять спектаклей, а совсем недавно коллектив вернулся из Костаная, где за четыре дня было показано 10 спектаклей. А еще актеры приняли участие в Международном театральном фестивале по произведениям Мартина МакДонаха в Перми (РФ), там увидели их спектакль «Человек-подушка».

– Мы участвовали в международном фестивале «Окна» в Новокузнецке, и посмотреть на нас специально приехали режиссеры из других городов. Им было интересно: что же приготовила столица Казахстана? Хоть спрос с нас большой, а требования высокие, так как мы представляли целое государство и все русские театры Казахстана, стыдно нам не было. Даже наоборот, мы гордились, когда в кулуарах режиссеры говорили: «Какие у вас актеры!» – отметил художественный руководитель и главный режиссер ГАРТД им. М. Горького Бекпулат Парманов.

Ознаменован 122-й сезон старейшего театра столицы и другими событиями: режиссер Рача Махатаев, подаривший горьковцам не одну замечательную постановку, теперь официально в штате театра. Актерский состав пополнил молодой актер Юрий Козулев из Национального русского театра драмы им. М. Лермонтова в Алматы.

Каждый раз открытие сезона горьковцы посвящают определенной тематике. В этом году перед началом спектакля зрителям приоткрыли тайны закулисья. В фойе появились столики для грима, «островки» художников по костюмам и декорациям. Зритель смог окунуться в атмосферу творческой подготовки спектакля и пообщаться с актерами, которые объясняли этапы рабочего процесса.

– Гримерное мастерство – обязательный предмет в театральном институте. Да, гримеры успевают работать с каждым, но и сам актер может подправить, подкрасить себя, выделить какие-то детали, – рассказывала и показывала актриса Эльмира Фатыхова. – Так, бывают экст­ренные ситуации: парик съехал, что-то смазалось в эмоцио­нальном монологе, чихнул – и все испортил. Тогда, конечно, приходится поправлять грим самому. Тут самое важное – знать особенности своего лица. И если женщины секретами макияжа все же владеют, то мужчинам нужно учить сначала базу. В целом же гримеры, костюмеры, реквизиторы на протяжении всего спектакля всегда за кулисами, на «низком старте», и в антракте всегда мы у них проходим полную проверку.

Отметим, что все действо пролога происходило вокруг арт-объекта – бюста Максима Горького, выполненного скульптором Балагазом Анасулы. К нему обращались актеры, с ним вели диалог, и он им «отвечал» – записью голоса настоящего Максима Горького. А после всех зрителей пригласили в зал…

Первым спектаклем сезона стала сценическая фантазия по рассказам Василия Шукшина «Светлые думы» в постановке челябинского режиссера Евгения Гельфонда.

– Времена меняются, а вместе с ними и театр. Это живой организм, он впитывает, берет все лучшее. Должна меняться и эстетическая концепция театра. Так, мы хотим говорить о любви – и не с иронией и сарказмом, а открыто и искренне, как она того и заслуживает, – так объяснил решение открывать сезон «Светлыми думами» Бекпулат Парманов.

К слову, в репертуарных планах театра – «Вишневый сад» от Рачи Махатаева и постановка Людмилы Крючковой «Щелкунчик» для самых юных зрителей, о которых в ГАРТД никогда не забывают.

Во время торжественного открытия нового сезона с радостным для театра заявлением выступила руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане Ольга Филонова.

– Мы дорожим многолетней дружбой с горьковцами и очень хотим, чтобы как можно скорее завершился ремонт исторической сцены, и заслуженный театр после четырех лет скитаний наконец-то вернулся в свой родной дом. Поэтому мы с радостью поддержали инициативу театра «Астана Опера» – благотворительную акцию по сбору средств на завершение реставрационных работ и создание музея театра имени Горького, – слова Ольги Филоновой было поддержаны бурными аплодисментами труппы и зрителей, которые надеются, что закрытие нынешнего сезона уж точно пройдет в родном здании ГАРТД им. М. Горького.