Двести объектов для села

Программа «Ауыл – ел бесігі», направленная

на улучшение качества жизни сельчан, позволит преобразить сотню сел и поселков Южного Казахстана.

До конца текущего года предстоит улучшить состояние социально-инфраструктурных объектов в населенных пунктах, где в общей сложности проживают более 400 тыс. человек. Запланировано осуществление 249 проектов на общую сумму 16,7 млрд тенге. Программой предусмотрено строительство 11 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебной амбулатории, пристроек к 11 школам. Капитальный ремонт ждет 23 школы.

На карте области появятся семь новых спортивных объектов, еще один капитально отремонтируют. Построят 13 объектов культуры.

Программа предполагает также строительство девяти объектов газоснабжения и восьми электроэнергетических сооружений. Средний ремонт проведут на 168 поселковых улицах. Всего до конца года будут введены в эксплуатацию более 200 новых объектов.