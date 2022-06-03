Двигать науку вперед

Алма Абылкасымова, доктор педагогических наук, профессор, академик НАН РК, заведующая кафедрой методики преподавания математики, физики и информатики Казахского национального педагогического университета имени Абая

С 2003 года Национальная академия наук является общест­венной организацией. В связи с чем в своем выступлении на юбилейной сессии академии 1 июня Глава государства подчеркнул, что она получит государственный статус и будет финансироваться из бюджета. Академия более глубоко станет заниматься фундаментальными исследованиями, и, что не менее важно, экспертизой научных проектов. Ведь у нее есть для этого соответствующий научный потенциал. К тому же в своей работе теперь она будет опираться на национальные научные советы.

Известно, что раньше многие научно-исследовательские инс­титуты курировались академией, но затем часть из них была приватизирована, часть перешла в состав вузов. Теперь, видимо, прежняя система, когда НИИ курировались академией наук и получали от нее госзаказы, будет реанимирована.

Сейчас государством много делается для поддержки науки. Ежегодно объявляются конкурсы по линии Министерства образования и науки по грантовому и программно-целевому финансированию, в том числе и для молодых ученых, тогда как раньше они объявлялись один раз в три года. Также ежегодно проводятся конкурсы на государственные научные стипендии и на получение государственных и именных премий. Эти процессы, вероятно, будет курировать Национальная академия наук.

Президент Республики Казах­стан Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Министерство образования и науки будет разделено на два ведомства – Министерство науки и высшего образования и Министерство просвещения, которое будет курировать общее среднее и профессионально-техническое образование.

Таким образом, считаю, перед страной откроются новые возможности для улучшения качест­ва школьного образования, появится возможность навести в этой сфере порядок. Науке будет уделено серьезное внимание Главы государства и Правительства, что позволит значительно увеличить вклад ученых в развитие Казахстана в современных условиях.