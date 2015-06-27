Двигатель экономики

Меруерт КАЗБЕКОВА, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Экспертного совета при Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, председатель ОО «Союз женщин-предпринимателей Казахстана»
В Стратегии развития Казахстана до 2050 года всесторонняя поддержка предпринимательства определена в качестве ведущего приоритета развития экономики нашей страны, и эта задача конкретизирована в Послании Президента народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее», где отмечена необходимость продолжения работы по развитию малого и среднего бизнеса как драйвера экономического роста и по увеличению его доли до 50 процентов ВВП к 2050 году. В настоящее время с учетом новых внешних рисков для развития экономики поддержка малого и среднего бизнеса, а также деловой активности является одним из стержней новой экономической политики. И в этом следует отметить значительную роль женщин-предпринимателей. Сегодня увеличилась активность женщин в экономической сфере. Согласно поручению Главы государства разработана Программа по развитию женского предпринимательства на 2009–2015 годы, в рамках которой из года в год расширяются формы и методы поддержки женщин-предпринимателей. Предприятия малого и среднего бизнеса, многими из которых руководят яркие женщины-предприниматели, представляют собой крупнейший источник будущего роста и занятости – своего рода эффективный потенциал страны. Вместе с тем развитию женского предпринимательства в Казахстане необходимо придать новый импульс и свежий взгляд через реализацию специальных программ.Прежде всего наряду с общими мерами, направленными на создание благоприятного климата в бизнесе, необходимо преодоление ряда препятствий и серьезных проблем, связанных с развитием женского предпринимательства, а именно – сформировать взгляды и подходы между установками женщин на предпринимательство и реальными их возможностями. Для этого важно создать простой и доступный механизм, позволяющий получить инициативным женщинам необходимые знания и стартовые возможности для создания собственного дела. Это своего рода фильтр, предоставляющий возможность выявить наиболее потенциальных женщин в бизнесе, способных к инновационной деятельности. Для полноценного функционирования этой многоуровневой системы необходимо обеспечение квалифицированными специалистами, способными проводить тренинги, семинары и консультации с применением новых методик и подходов с включением интерактивных инструментов. В этом сегменте особенное место занимают безработные и начинающие, которые испытывают потребность в простых и доступных программах. Другой уровень могут представлять женщины, создавшие успешный бизнес, но нуждающиеся в дальнейшем его развитии. Словом, к различным целевым группам необходим индивидуальный подход. В свою очередь Союз женщин-предпринимателей Казахстана, председателем которого я являюсь, совместно с Национальной комиссией по делам женщин и демографической политике при Президенте РК разработал конкретные механизмы для развития женского предпринимательства. В целях повышения конкурентоспособности женского бизнеса важно организовать и развивать информационно-консультационные и образовательные услуги для женщин-предпринимательниц в партнерстве с государственными органами и общественными объединениями. Вместе с тем необходимо проводить бизнес-обучение сельских женщин в регионах страны. Для этого надо проводить политику по развитию грантовых программ как на республиканском, так и на местном уровне. Для экономического продвижения женщин важно также широко использовать уже имеющуюся инфраструктуру поддержки предпринимательства. В рамках этой политики потребуется создать Единый банк данных как по учебным центрам, так и по программам, с выделением среди них наиболее эффективных. Также необходимо нацелить финансово-кредитную политику на развитие малого бизнеса, в том числе женского предпринимательства через широкое внедрение эффективных механизмов микрокредитования, рассмотрев его в качестве инструмента социально-экономического развития, а не банковского продукта. Кроме того, необходимо существующим институтам микрокредитования придать более масштабный и комплексный спектр услуг с функциями бизнес-тренинга потенциальных заемщиков, а также предоставлять консультационные услуги по оформлению кредитов и по вопросам ведения бизнеса. Комплексное решение всех этих задач обеспечит высокий уровень занятости женщин и улучшение их экономического положения, увеличит число рабочих мест на уже действующих и вновь создаваемых малых предприятиях за счет расширения возможностей в сфере самозанятости населения, укрепит институт семьи через поддержку семейных форм организации предпринимательской деятельности, содействие реализации социальных программ за счет увеличения налоговых поступлений в бюджет от малого и среднего бизнеса, повысит статус женщин в обществе и изменит имидж женщин-предпринимательниц. На заседании Национальной комиссии были рассмотрены вопросы реализации программы «Дорожной карты бизнеса-2020» и внесены конкретные предложения по увеличению вклада женщин-предпринимателей на рынке труда. Глава государства неоднократно отмечал, что развитие предпринимательства является ключевым элементом для дальнейшей модернизации казахстанской экономики, развития человеческого капитала. Вместе с тем активное участие женщин будет способствовать реализации инфраструктурных проектов, предусмотренных новой экономической политикой «Нұрлы жол», и станет двигателем роста нашей экономики и повышения конкурентоспособности.
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