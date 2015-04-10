Происшествия Двигатель пассажирского самолета взорвался при взлете в Стамбуле

В аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле у самолета иранской авиакомпании Qeshm Airlines взорвался правый двигатель, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационное агентство Dogan.



Это произошло при наборе скорости на взлетно-посадочной полосе. Пилоту удалось остановить лайнер до того, как "огонь полностью охватил двигатель самолета". В результате случившегося никто не пострадал.



Пассажиры были оперативно эвакуированы из самолета. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили огонь.



Все пассажиры были доставлены в зал вылета и через некоторое время отправлены другим рейсом в пункт назначения – Тегеран.

