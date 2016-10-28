​Двигаться вперед

В столице состоялась встреча посла Республики Казахстан в Малайзии Данияра Сарекенова с генсеком Министерства энергетики, зеленых технологий и водных ресурсов Малайзии, комиссаром национальной секции на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» Зайни Уджангом.

В ходе беседы стороны отметили, что участие Казахстана в выставке IGEM, которая проходила в Куала-Лумпуре 5–8 октября 2016 года, стало хорошей платформой для продвижения ЭКСПО-2017 в регионе Юго-Восточной Азии, развития двустороннего сотрудничества в области альтернативной энергетики, трансферта новых технологий, а также привлечения малайзийских и зарубежных компаний и туристов на Международную специализированную выставку в Астане.

З. Уджанг отметил высокую заинтересованность бизнес-кругов Малайзии в презентации своих возможностей в период предстоящей выставки ­«ЭКСПО-2017» в Казахстане.