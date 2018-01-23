Движение 12 пригородных маршрутов по-прежнему приостановлено в Астане

Фото Facebook @AstanaLRT
В Астане из-за сильных морозов по-прежнему приостановлено движение пригородных автобусных маршрутов, передает Kazpravda.kz
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"Уважаемые пассажиры! В связи с сильными морозами многие направления по-прежнему закрыты. Пригородные маршруты: 303, 304, 306, 307 сейчас частично курсируют на линии. По оставшимся направлениям движение следующих маршрутов приостановлено: 300, 301, 302, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316", – сообщается на странице ТОО "Astana LRT" в Facebook.