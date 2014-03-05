Движение без остановок

Мы понимаем, что в современных условиях, при возрастающей конкуренции, бизнес не должен останавливаться ни на один день, тем более отечественный, инновационный. Каждый предприниматель знает, что любая проверка для предприятия – это отвлечение не только персонала бухгалтерии на неопределенный срок, но и других производственных структур, в том числе и филиалов. Вполне понятна обеспокоенность Главы государства этой актуальнейшей проблемой, о которой он говорит не первый раз. Отрадно, что указ включает в себя целый комплекс мер, в том числе разработку новых законопроектов, которые должны определить «…исчерпывающий перечень разрешений и уведомлений для бизнеса…», в конечном итоге снизить количество требований, по которым предприятие может быть подвержено проверкам. Компании нашего консорциума, создавшие первое в Казахстане инновационное предприятие по производству отечественных светодиодных светильников торговой марки «СулуНур», уверены, что казахстанское предпринимательство сможет объединить интересы бизнеса и власти для поддержки отечественных инновационных высокоэффективных производств.

Таким же своевременным и необходимым актом считаем создание института уполномоченных по правам предпринимателей. Это обусловлено и тем, что компании консорциума ведут трехлетнюю борьбу с рейдерами, коррупционными чиновниками, отстаивая свое инновационное предприятие, созданное за двадцатилетний период. Предпринимателям необходима структура, которая будет стоять на защите интересов бизнеса, тем более инновационного отечественного, призванного создавать высокотехнологичную конкурентоспособную продукцию. Коллектив инновационного предприятия, выпускающего энергосберегающую продукцию на основе собственных инновационных разработок, считает актуальным и пункт о необходимости консолидировать в проекте Предпринимательского кодекса РК нормы законодательных актов о государственном регулировании предпринимательской деятельности. Имея большой опыт работы, объединивший интеллектуальный потенциал ученых, специалистов и исследователей в различных областях знаний, члены консорциума намерены принять участие в общественном обсуж­дении проекта этого кодекса.

Сагадат АБДИГАПАР, академик Международной академии информатизации, член-корреспондент Национальной академии естественных наук РК, председатель консорциума «СулуНур»