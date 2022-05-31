Фото: Kazpravda.kz
Общество
Движение межгосударственных пассажирских поездов возобновляется в Казахстане

О возобновлении курсирования транзитных межгосударственных пассажирских поездов сообщила пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы", передает Kazpravda.kz.

Так, с июня текущего года возобновляется курсирование трех межгосударственных поездов Кыргызстана через территорию Казахстана в Россию:

– поезд №17/18 "Бишкек-Самара" отправится из Бишкека с 8 июня т.г., из Самары – с 10 июня т.г. Периодичность курсирования – 2 раза в неделю;

– поезд №305/306 "Бишкек-Шу/Казань" отправится из Бишкека с 6 июня т.г., из Казани – с 9 июня т.г. Периодичность курсирования – 1 раз в неделю. Поезд курсирует с объединением по ст. Шу с составом поезда №113/114 "Алматы-Казань";

– поезд №385/386 "Бишкек-Новосибирск" отправится из Бишкека с 9 июня т.г., из Новосибирска – с 11 июня т.г. Периодичность курсирования – 1 раз в 8 дней.

По территории Казахстана осуществляется посадка/высадка пассажиров на вышеуказанные поезда.

Стоимость билетов установлена по межгосударственному тарифу. Цены можно уточнить на сайте www.bіlet.railways.kz.

Решение принято 27 апреля 2022 года Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан. При этом требования, прописанные в постановлении Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 29 апреля 2022 года №21 "Об ограничительных мероприятиях в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан", обязательны к соблюдению.

Для въезда казахстанцев и иностранных граждан железнодорожным транспортом в страну по-прежнему обязательно наличие справки о прохождении ПЦР- тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом. С даты ее выдачи должно пройти не более 72 часов на момент пересечения государственной границы Казахстана. Можно предоставить паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции (срок не более шести месяцев после получения последней дозы), признанных действительными на территории Казахстана.

Пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР- теста или нет паспорта вакцинации от COVID-19.

Не требуется предоставление справки о прохождении ПЦР- тестирования на COVID-19 с отрицательным результатом:

– детям в возрасте до 5 лет при наличии таковой справки у сопровождающих их лиц;

– членам правительственных делегаций Республики Казахстан;

– членам локомотивных бригад, лицам, связанным с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте;

– лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане, если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев на момент пересечения границы Казахстана, при предоставлении документального подтверждения;

– лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанным действительными на территории Казахстана.

Справочную информацию о порядке курсирования пассажирских поездов можно получить по номеру "1433".

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