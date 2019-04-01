Движение на левом берегу в Нур-Султане временно ограничат

Со 2 по 7 апреля дорожное движение на некоторых улицах левобережья Нур-Султана будет временно ограничено, сообщает Kazpravda.kz.
"В связи с проведением работ по строительству легкорельсового транспорта планируется перекрытие правого бокового съезда развязки с ул. Сығанақ на пр.Мәңгілік Ел. Также сообщаем о возможности осуществления правого поворота на следующих пересечениях улиц: Сығанақ - Түркістан и Сығанақ - Ақмешіт", – проинформировали в Astana LRT.
По данным компании, маршруты, проходящие данный участок дорог, будут останавливаться на утвержденных остановочных пунктах. Схема объезда приведена ниже.