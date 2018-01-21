Движение некоторых видов транспорта ограничено в трех областях Казахстана

Фото из открытых источников
Из-за сильного мороза на автомобильных дорогах в трех областях Казахстана ограничено движение для некоторых видов транспорта, передает Kazpravda.kz.

По данным РГП "Казавтодор", в Павлодарской области с 16:00 часов в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) по области введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта по всем направлениям. В Акмолинской области с 16:00 часов в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения на участке автодороги Астана – граница Павлодарской области (16-205 км) для дизельного и общественного автотранспорта. В Восточно-Казахстанской области с 16:00 часов в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения на участке автодороги Семей – граница Павлодарской области (577-733 км) для дизельного и общественного автотранспорта.

