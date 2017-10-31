Движение ночных экспресс-маршрутов приостановили в Астане

Общество
В Астане с 1 ноября по причине невостребованности и низкого пассажиропотока движение ночных экспресс-маршрутов № 200, 201 будет приостановлено, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Работа данных маршрутов в весенне-летний период будет рассмотрена после проведения соответствующего анализа.

Ранее сообщалось, что для удобства жителей и гостей столицы власти Астаны модернизируют транспортную систему города.

Так, 8 апреля был успешно запущен первый ночной маршрут № 200 по направлению ж/д вокзал "Астана" – Международный аэропорт Астаны с 0.00 до 06.00 ежедневно. По данному маршруту курсировали три автобуса.

С 22 июля в столице заработал новый ночной экспресс-маршрут № 201, начинающий движение от железнодорожного вокзала "Астана – Нұрлы жол" и следующий до "ТЦ "Алай-Astra".

Стоимость проезда составляла 150 тенге.

Популярное

Все
Казахстан экспортирует уголь в Россию, Польшу, Индию, Турцию
В Казахстане тестируют отечественный препарат от аллергии на полынь
Нурлыбек Налибаев ознакомился с крупными проектами Алматы
Аида Балаева поздравила музейных работников с праздником
Локализация производства Nuctech станет частью развития транзитного потенциала Казахстана
Махинации с регистрацией грузовиков раскрыли в Актюбинской области
В Астане на LRT зафиксировали нарушения
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
Казахстанские дзюдоисты завершили мировой турнир с историческим результатом
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Минздрав обновляет стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины
Автор, продливший биографию человечества
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей

Читайте также

Диалог без барьеров: столичная молодежь встретилась с экспе…
Соединяя города и страны
От традиционного патриархата – к партнерству
Случайная встреча длиною в жизнь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]