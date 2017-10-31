Движение ночных экспресс-маршрутов приостановили в Астане

В Астане с 1 ноября по причине невостребованности и низкого пассажиропотока движение ночных экспресс-маршрутов № 200, 201 будет приостановлено, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Работа данных маршрутов в весенне-летний период будет рассмотрена после проведения соответствующего анализа.
Ранее сообщалось, что для удобства жителей и гостей столицы власти Астаны модернизируют транспортную систему города.
Так, 8 апреля был успешно запущен первый ночной маршрут № 200 по направлению ж/д вокзал "Астана" – Международный аэропорт Астаны с 0.00 до 06.00 ежедневно. По данному маршруту курсировали три автобуса.
С 22 июля в столице заработал новый ночной экспресс-маршрут № 201, начинающий движение от железнодорожного вокзала "Астана – Нұрлы жол" и следующий до "ТЦ "Алай-Astra".
Стоимость проезда составляла 150 тенге.
Работа данных маршрутов в весенне-летний период будет рассмотрена после проведения соответствующего анализа.
Ранее сообщалось, что для удобства жителей и гостей столицы власти Астаны модернизируют транспортную систему города.
Так, 8 апреля был успешно запущен первый ночной маршрут № 200 по направлению ж/д вокзал "Астана" – Международный аэропорт Астаны с 0.00 до 06.00 ежедневно. По данному маршруту курсировали три автобуса.
С 22 июля в столице заработал новый ночной экспресс-маршрут № 201, начинающий движение от железнодорожного вокзала "Астана – Нұрлы жол" и следующий до "ТЦ "Алай-Astra".
Стоимость проезда составляла 150 тенге.