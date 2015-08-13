Движение по дороге на Иссык-Куль восстановлено – МЧС КР

Автодорога Бишкек – Нарын – Торугард открыта, продолжаются работы по очистке горных пород после сошедшего камнепада в Боомском ущелье, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на МЧС КР.
"С 00.00 13 августа автодорога перекрывалась каждый час для проведения очистки. Из 10 000 кубических метров расчищено 8 000. На данный момент дорога Бишкек – Нарын – Торугард полностью открыта, автомашины проезжают. Очистительные работы продолжаются", – говорится в официальном сообщении МЧС КР.
Также в ведомстве проинформировали, что на месте чрезвычайной ситуации дежурят бригады скорой медицинской помощи и дорожно-патрульной службы.
Кроме того, место схода камнепада посетили министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов и министр транспорта и коммуникаций Аргынбек Малабаев. В расчистке приняли участие транспортные службы гражданской защиты Иссык-Кульской и Чуйской областей.
"Также со стороны Министерства транспорта и коммуникаций КР были привлечены 7 погрузчиков, 10 самосвалов, 2 грейдера. В работах задействованы 200 человек. Уже в 19.30 12 августа из 4 полос автодороги были очищены 2 полосы, дорога открыта в обоих направлениях попеременно", – информирует кыргызстанское МЧС.
Напомним, что первыми о камнепаде сообщили
очевидцы, разместившие фото и видео в соцсетях.
Также 12 августа Президент Нурсултан Назарбаев и его кыргызстанский коллега Алмазбек Атамбаев приняли участие в церемонии отмены таможенного контроля на государственной границе двух стран. Во время торжественного мероприятия Атамбаев сообщил, что от Алматы до Иссык-Куля будет построена новая короткая дорога
.