Взрывы в Жамбылской области
Движение поездов нарушилось из-за мощного взрыва в Жамбылской области
Движение пассажирских и грузовых поездов нарушилось из-за мощного взрыва в воинской части в Жамбылской области, передает Kazpravda.kz.   

По данным пресс-службы АО "НК "Казахстан темир жолы", четный и нечетный пути участка Тараз – Луговое Жамбылского отделения грузовых перевозок закрыты для движения всех поездов из-за взрывов боеприпасов на территории воинской части, находящейся на расстоянии 250-300 метров от железнодорожной линии.

Из Тараза на станцию Үшбұлак, расположенную в 8-10 км от очага возгорания, прибыл пожарный поезд. Из станции Шу также направлен пожарный поезд.
Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов.

На данный момент задержаны два пассажирских поезда №75 сообщением Петропавловск – Кызылорда и №78 Мангистау – Алматы-2, а также 14 грузовых поездов.

По техническим причинам ожидается задержка пассажирских поездов:

- №41 сообщением Алматы-2 - Атырау;

- №11 сообщением Алматы-2 - Шымкент;

- №78 сообщением Мангистау - Алматы-2;

- №24 сообщением Актобе – Алматы-1;

- №002 сообщением Шымкент – Алматы-2;

- №72 сообщением Туркестан – Алматы-2;

- №86 сообщением Сарыагаш – Нур-Султан-1;

-№22 сообщением Кызылорда – Семей.

Для получения более подробной информации пассажирам необходимо обращаться в справочные бюро железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105.

Напомним, вечером 26 августа на складе в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области прогремел мощный взрыв.

Популярное

Все
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Как сегодня ищут места захоронений казахстанских солдат, пропавших без вести во время ВОВ
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
Легендарный казахстанский снайпер Ибраим Сулейменов наводил ужас на врагов и готовил талантливых учеников
До двух миллионов тенге увеличили выплату для ветеранов Великой Отечественной войны в Прииртышье
5,4 млрд тенге выплатят ветеранам в преддверии Дня Победы
Частичка Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве передана волонтерам Казахстана
В Мангистау планируют выделять гранты для обучения гидрогеологов
На 65-м году жизни скончался бывший собкор "Казахстанской правды"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая
Юрист не имеет права на ошибку
На фронтах – бои, в тылу – работа
Память в музыке и в сердце
Жизнь длиною в век
Навестили и помогли
Подготовка к референдуму
Офтальмолог рассказала о темных пятнах перед глазами из-за COVID-19
Нас ждали дома, мы пришли с победой!
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 мая
Главы правительств Казахстана и России провели телефонные переговоры
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Какой будет погода в мае для казахстанцев
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Взрывы в Жамбылской области
Подрыв фрагментов боеприпасов начали в Жамбылской области
Взрывы в Жамбылской области
Взрывы в Жамбылской области: продолжаются поиски пропавшего…
Взрывы в Жамбылской области
ЧП в Жамбылской области: Токаев посмертно наградил спасател…
Взрывы в Жамбылской области
Число погибших в результате взрывов в Жамбылской области до…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]