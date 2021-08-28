Движение поездов нарушилось из-за мощного взрыва в Жамбылской области
Движение пассажирских и грузовых поездов нарушилось из-за мощного взрыва в воинской части в Жамбылской области, передает Kazpravda.kz.
По данным пресс-службы АО "НК "Казахстан темир жолы", четный и нечетный пути участка Тараз – Луговое Жамбылского отделения грузовых перевозок закрыты для движения всех поездов из-за взрывов боеприпасов на территории воинской части, находящейся на расстоянии 250-300 метров от железнодорожной линии.
Из Тараза на станцию Үшбұлак, расположенную в 8-10 км от очага возгорания, прибыл пожарный поезд. Из станции Шу также направлен пожарный поезд. Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов.
На данный момент задержаны два пассажирских поезда №75 сообщением Петропавловск – Кызылорда и №78 Мангистау – Алматы-2, а также 14 грузовых поездов.
По техническим причинам ожидается задержка пассажирских поездов:
- №41 сообщением Алматы-2 - Атырау;
- №11 сообщением Алматы-2 - Шымкент;
- №78 сообщением Мангистау - Алматы-2;
- №24 сообщением Актобе – Алматы-1;
- №002 сообщением Шымкент – Алматы-2;
- №72 сообщением Туркестан – Алматы-2;
- №86 сообщением Сарыагаш – Нур-Султан-1;
-№22 сообщением Кызылорда – Семей.
Для получения более подробной информации пассажирам необходимо обращаться в справочные бюро железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105.
Напомним, вечером 26 августа на складе в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области прогремел мощный взрыв.