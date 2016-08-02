​Движение поездов возобновилось

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Как сообщил и. о. акима области Аскар Шериязданов, жертв и пострадавших нет. На место сразу же прибыли специалисты ДЧС, АО «НК «Қазақстан темір жолы». Создана комиссия. Оперативно были переброшены силы КТЖ для восстановления железнодорожного полотна.

В результате ЧС произошла задержка двух пассажирских поездов сообщением Астана – Атырау и Астана – Актобе. Количество пассажиров составило 686 человек, в том числе 113 детей. Были организованы питание, подвоз воды, дежурство медработников и техслужб. Кроме того, задействованы 4 автобуса для транспортировки всех желающих в Актобе. В областной центр в первые же часы были перевезены более 200 человек.

Акиматами Айтекебийского и Хромтауского районов совместно с местными предприятиями дополнительно организован транспорт на станцию Айтеке-би. К 17 часам два вагона были поставлены на железнодорожные пути, еще 20 убраны. Движение поездов возобновилось. 

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