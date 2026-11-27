Позвонив в Колл-центр 1403, в любое время суток можно получить информацию о возможном закрытии дорог, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ночь на 27 ноября в ряде регионов Казахстана в связи с ухудшением погоды ограничено движение транспорта, сообщает КазАвтоЖол.

В частности, на автодороге республиканского значения «Актобе – Уральск – граница РФ» вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта, а также автомобилей, оснащённых летними шинами:

Актюбинская область:

- на участке автодороги «Актобе – Уральск – граница РФ» км 108–200 (с. Кобда – граница Западно-Казахстанской области).

Западно-Казахстанская область:

- на участке автодороги «Актобе – Уральск – граница РФ» км 200–333 (граница Актюбинской области – с. Жымпиты).

Ориентировочное время открытия дороги — 27 ноября в 09:00.

Атырауская область:

Кроме того, ограничено движение транспорта в Атырауской области – ввведено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «гр. РФ — Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау» км 337–346 (граница Актюбинской области — п. Сагиз).

Ориентировочное время открытия дороги — 27 ноября в 09:00.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.