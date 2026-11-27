Позвонив в Колл-центр 1403, в любое время суток можно получить информацию о возможном закрытии дорог, передает Kazpravda.kz
В ночь на 27 ноября в ряде регионов Казахстана в связи с ухудшением погоды ограничено движение транспорта, сообщает КазАвтоЖол.
В частности, на автодороге республиканского значения «Актобе – Уральск – граница РФ» вводится ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта, а также автомобилей, оснащённых летними шинами:
Актюбинская область:
- на участке автодороги «Актобе – Уральск – граница РФ» км 108–200 (с. Кобда – граница Западно-Казахстанской области).
Западно-Казахстанская область:
- на участке автодороги «Актобе – Уральск – граница РФ» км 200–333 (граница Актюбинской области – с. Жымпиты).
Ориентировочное время открытия дороги — 27 ноября в 09:00.
Атырауская область:
Кроме того, ограничено движение транспорта в Атырауской области – ввведено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «гр. РФ — Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау» км 337–346 (граница Актюбинской области — п. Сагиз).
Ориентировочное время открытия дороги — 27 ноября в 09:00.
Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.