Движение транспорта временно ограничат в Медеуском районе Алматы

Ограничения будут действовать с 31 октября по 7 ноября в Медеуском районе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Медеуском районе Алматы с 31 октября по 7 ноября временно ограничат движение транспорта из-за аварийного ремонта электросетей, передает Kazpravda.kz.

Ограничения затронут участок от улицы Улар до пересечения с улицей Ладушкина. Работы проведут в районе дома № 125 по улице Ладушкина, где под проезжей частью проходит повреждённая кабельная линия электропередачи напряжением 220 кВ.

«Из-за повреждения кабеля сеть временно работает по разомкнутой схеме, что увеличивает нагрузку на другие элементы энергосистемы», — сообщили в АО «Алатау Жарық Компаниясы».

Повреждённая линия соединяет подстанции «Ерменсай» и «Бесагаш» и входит в кольцевую сеть электроснабжения Алматы.

Для ремонта специалистам предстоит вскрыть дорожное покрытие и бетонный лоток, восстановить повреждённый участок кабеля и провести необходимые испытания.

Работы будут вести круглосуточно. После их завершения дорожное покрытие восстановят.

В компании призвали автомобилистов учитывать временные ограничения при планировании поездок.