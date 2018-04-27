​Движущая сила модернизации

Свежий выпуск
1895
Асет Калымов, Талдыкорган

Работа с подрастающим поколением – один из главных приоритетов нового республиканского движения «Жаңғыру жолы», штабы которого открылись во всех регионах страны, в том числе в Алматинской области. Поставлена задача – объединить молодежных лидеров и активистов этнокультурных объединений, способных внести вклад в реализацию программы «Рухани жаңғыру».

Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель председателя – заведующий секретариатом ассамблеи народа Казахстана Алматинской области Габит Турсынбай, разработан план мероприятий по поддержке Пяти социальных инициатив Президента, патриотическому воспитанию молодежи, вовлечению подрастаю­щего поколения в реа­лизацию проектов «Туған жер», «Сакральная география Казах­стана». Пре­дусмотрен цикл познавательных лекций и семинаров в учебных заведениях, организация тимбилдингов, конкурсов, благотворительных акций. Планируется охватить города Талдыкорган, Текели, Капшагай, а также все 17 районов Жетысу.

Как напомнила председатель регионального штаба «Жаңғыру жолы» Руфина Усанова, в прог­раммной статье Президента ­Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» поставлена четкая цель – вхождение страны в число 30 развитых государств. В этом контексте особая роль отводится молодежи, ибо именно она является движущей силой всех модернизационных процессов.

– В Алматинской области много талантливых целеустремленных ребят, обладающих хорошими знаниями, креативным мышлением, – отметила Руфина Усанова. – Но в силу своего возраста они не имеют достаточного опыта для реализации интересных идей и задумок. Мы будем всемерно поддерживать все инициативы молодых, создадим необходимые условия для их самореализации. Важно, чтобы нынешние студенты принимали активное участие в общественной жизни страны.

Активисты движения «Жаң­ғыру жолы» вместе с учащимися вузов и колледжей уже организовали в Талдыкоргане экологическую акцию «Чистый парк, чистый город», в рамках которой были высажены сотни саженцев лиственных и хвойных деревьев. Кроме того, в нескольких районах Алматинской области проведены первые выездные заседания регионального штаба.

– Мы заметили, что в социально важных проектах в основном участвует городская молодежь, а сельчане остаются в стороне, – сказал член АНК, председатель студенческой ассамблеи Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова Дамир Дигай. – Поэтому ставим цель – полномасштабно вовлечь в такую работу ребят из сел. Ведь одна из ключевых задач движения – сокращение разрыва между уровнем жизни городской и сельской молодежи, создание социальных лифтов, условий для личностного роста аулчан. В стенах нашего вуза планируем открыть еще один штаб «Жаңғыру жолы», который, надеюсь, станет эффективной платформой в деле реализации творческого потенциала студентов.

Весомый вклад в воспитание патриотизма, возрождение истории, культуры, языка и традиций соотечественников вносит также Ассоциация молодежи «Бірлік», созданная при АНК Алматинской области в 2002 году. По словам ее руководителя Натальи Белик, молодое поколение Жетысу прониклось идеями Лидера нации по модернизации общественного сознания и уже способствует развитию экономики, культуры, совместному решению социальных проблем.

– Не случайно основной акцент в программе «Рухани жаңғыру» сделан на человеческом факторе, поставлены серьезные задачи по развитию интеллектуального потенциала, конкурентоспособности, инициированы важнейшие культурно-нравственные проекты, – говорит Наталья Белик. – Ведь в основе духовного роста – внутренняя переоценка ценностей, обновление общества, основой которого должны стать традиции и культура. Немаловажно, что в осуществлении этих проектов активно участвуют школьники и студенты. Молодое поколение должно знать историю своей страны, родного края.

На днях ученики талдыкорганских школ участвовали в конкурсе рисунков «Астана – Тәуелсіз елдің тарихында», посвященном 20-летию столицы. Особый интерес у ребят вызывают также культурологические проекты «С любовью – в Казахстан», «Беседы на Великом шелковом пути», организуемые областной АНК. В них пропагандируются духовное нас­ледие и многообразие культурной палитры этносов республики. 

Популярное

Все
Академия наук: миссия выполнима
О точечной застройке и лазейках в законе
Доверие основывается на справедливости
Сберечь Кольсай для потомков
Украла у недееспособных
Есть у стройки начало, но не видно конца
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Давайте по-доброму
Большая сила «средних держав»
Не доехать в село, не дойти…
Хэллоуина не будет
Азиада вновь пройдет в Китае
В сильные морозы полицейские Семея заботятся о бездомных
Товары загорелись на столичном «Шарыне»
Недовольны розничной торговлей
Могут ли забрать ребенка из семьи и передать в детский дом, рассказали в Минпросвещения
Резервисты – движущая сила реформ
Снежные пленники
Такая близкая история
По зову сердца
Ответственность перед предками и потомками
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Детский сад горел в Семее
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
Требуется… рабочий человек
Мир постепенно приближается к самому высокому за всю историю человечества числу молодых людей
В Казахстане начали обучение африканских педагогов
В Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь батыра Карабая
В Валентинов день письма писать лень?
Не город – каток
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении

Читайте также

Опекун имеет право
Инвестиции в детство
Мир, в котором мы живем
Чума XXI века

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]