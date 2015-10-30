Движущая сила прогресса

В просторном зале царила атмосфера радости. В пятый раз здесь собрались лучшие студенты страны, представители фонда, педагоги, родители. Под бурные аплодисменты стипендиатам вручались памятные значки, сертификаты, цветы. Был дан праздничный концерт. Заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК – директор представительства Сергей Тохтаров отметил, что Глава государства Нурсултан ­Назарбаев неизменно подчеркивает значимость образования как непреходящей ценности и основы успеха отдельного человека и страны в целом.

– Знания молодых специалистов становятся движущей силой прогресса и модернизации, – сказал С. Тохтаров. – Молодежи XXI века предстоит выводить Казахстан в число передовых, конкурентоспособных государств.

В нынешнем году на конкурс поступило более 400 зая­вок от студентов из 35 ведущих вузов Казахстана. В ходе отбора участники продемонстрировали высокий уровень знаний. Следует подчеркнуть и большое разнообразие представленных на конкурс профессий. По итогам работы конкурсной комиссии из числа членов совета молодых ученых и совета творческой молодежи фонда были отобраны 80 лучших: 35 – по творческому направлению и 45 – по научному.

– Награждение стипендией – волнительное событие, – делится студент Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова Ергали Букебаев. – Это своеобразный итог моего труда.

– Это значительный день в моей жизни, – вторит студент­ка Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева Айгерим Дуйсенбекова, – со школьных лет я прилагала много усилий, чтобы достичь высокого результата. В вузе активно участвовала в общественной жизни, писала научные статьи, училась на одни пятерки.

Среди счастливых стипендиатов Евгений Лумпов – Казахский национальный университет искусств (Астана), Малика Дустаева из КарГУ им. Е. Букетова, Игорь Сивак – Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова, Хариниса Матниязова из Алматинского технологического университета, Диа­на Мартиросян и Айсулу Ния­зова – Респуб­ликанский эстрадно-цирковой колледж им. Ж. Елебекова, много других ребят.

Фонд Первого Президента РК – Лидера нации поддерживает молодых, осуществляя социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные проекты. Ежегодно 80 талантливых студентов получают стипендию фонда в целях поощрения отличной учебы, активной научной дея­тельности, творческой и общественной работы. Стипендию назначают персонально сроком на один год.

Фонд и впредь намерен создавать одаренным возможности для достижения высоких целей и задач.