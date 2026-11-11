Движущая сила сельской экономики

Развитие села зависит не только от вливания бюджетных средств и запуска госпрограмм. Не менее важна инициатива частного предпринимателя, его желание начать собственное дело не в городе, где для этого больше возможностей, а на малой родине, внося свой вклад в укрепление благосостояния родного села и повышение качества жизни земляков.

фото предоставлено акиматом Казталовского района ЗКО

Поэтому привлечение инвестиций на село – работа, направленная не только на рост экономических показателей, но и на раскрытие потенциала местного населения, обеспечение занятости молодежи и формирование доверия к будущему населенного пункта.

Об этом шла речь на втором районном инвестиционном мероприятии Kaztalov-Invest, состоявшемся в Казталовском районе. Его участниками стали представители местных исполнительных и надзорных органов, институтов развития, сельские предприниматели.

Открывая форум, заместитель акима области Калияр Айтмухамбетов отметил важность задач, поставленных в нынешнем Послании Президента страны, подчеркнул необходимость улучшения инвестиционного климата и развития глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

В этом направлении, по словам заместителя акима области, ведется системная работа. Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году по Западному Казахстану составил 893,4 млрд тенге, план перевыполнен на 52,4 млрд тенге.

– За девять месяцев года этот показатель достиг 539,5 миллиарда тенге, – доложил спикер.

Привлечение инвестиций – важный механизм диверсификации экономики, повышения предпринимательской активности и предоставления новых возможностей сельскому населению. Казталовский район в этом плане имеет серьезный потенциал. Особенно благоприятны для новых проектов такие направления, как животноводство, производство мяса и молока, заготовка кормов, хранение сельхозпродукции.

Участники мероприятия обсудили важные вопросы, касающиеся развития сельского бизнеса, механизмы поддержки предпринимательских инициатив. Итогом форума стали конкретные соглашения, направленные на развитие экономики района, – меморандумы по 26 проектам на общую сумму 2 млрд тенге.

Инвестиционные проекты, запланированные на 2027 год, охватывают такие направления сельского хозяйства, как производство и переработка животноводческой продукции, развитие торговли, сферы услуг, общественного питания, туризма, спорта и развития инфраструктуры.

– Результаты нашей работы измеряются не только подписанными сегодня соглашениями, – сказал аким Казталовского района Асланбек Саркулов. – Процветание района – результат солидарной ответственности. Поэтому районный акимат укрепляет партнерство с предпринимателями, уделяя особое внимание системной поддержке, чтобы вложенные бизнесом инвестиции превратились в новые рабочие места, показали рост объемов производства и повышение благосостояния населения.