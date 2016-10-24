Двое алматинцев подделывали купюры номиналом 2 000 тенге
Ксения Воронина
Двоих фальшивомонетчиков предстанут перед судом в Алматы за подделку национальной валюты РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента госдоходов города.
"29 июня 2016 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Алматы задержана автомашина марки Nissan Cefiro, в которой находились двое граждан Республики Казахстан. В ходе осмотра автомашины обнаружены денежные средства номиналом 2 000 тенге с признаками подделки в количестве 46 штук", – указывается в распространенном сообщении.
В ходе обыска по месту проживания подозреваемых обнаружены технические средства, приспособленные для печатания поддельных денежных средств: персональный компьютер, банкноты номиналом 2 000 тенге с признаками подделки в количестве 359 штук, распечатанные листы бумаг (заготовки) с денежными знаками 2 000 с явными признаками подделки, фрагменты порванных и отрезанных частей денежных купюр на листах формата А4 в количестве 90 штук.
Позже суд санкционировал арест подозреваемых. В сентябре уголовное дело направлено в суд Алмалинского района Алматы. В скором времени состоится судебное слушание по данному делу.