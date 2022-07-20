Двое братьев утонули в реке в Актобе

За прошедшие сутки в водоемах города Актобе утонули четыре человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

С начала лета полицейские, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и местные исполнительные органы патрулируют места массового отдыха на водоемах и стихийные пляжи. Несмотря на профилактические мероприятия, только за прошедшие сутки в Актобе утонули четыре человека, из них двое детей и двое подростков.

19 июля на телефон 102 поступило сообщение о том, что двое братьев 15 и 18 лет утонули в реке Илек в районе поселка Орлеу.

В тот же день в реке Илек, в районе улицы Набережная, утонули двое молодых парней 2002 и 2003 годов рождения, которые купались в необорудованном для этого месте.

Чтобы избежать трагедии, Департамент полиции напоминает простые правила безопасного поведения на воде:

- купаться только в специально оборудованных местах;

- не нырять в незнакомых или запрещенных местах;

- не заплывать за буйки или другие знаки ограждения;

- не подавать ложные сигналы бедствия.