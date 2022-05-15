Фото: 716.kz
Происшествия
Двое детей оказались запертыми в духовом шкафу в Косшы: один ребенок погиб, второй – в реанимации

Один ребенок погиб, второй находится в реанимации в результате несчастного случая в городе Косшы Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал 716.KZ.

14 мая в 17:26 поступила информация, что двое детей 2014 и 2015 годов рождения, оставшись без присмотра взрослых, играя во дворе, зашли в помещение строящегося гаража. Они залезли в промышленный духовой шкаф и заперлись, в результате получили асфиксию.

Девочка 2015 года рождения скончалась. Второй ребенок находится в реанимации городской больницы № 2 Нур-Султана, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

 

 

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