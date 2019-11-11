Двое детей провалились под лед и погибли в Костанайской области

Двое детей провалились под лед и скончались от переохлаждения в Житикаре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Alau.kz.
10 ноября примерно в 16:25 с искусственного водоема полицейские спасли троих детей, которые во время игры на неокрепшем льду по неосторожности провалились в воду. Рядом с этим озером находится детская площадка.
"Очевидец, женщина, увидела произошедшее, по ее словам, у детей паника была. Подбежал мужчина, бросился в воду, попытался спасти тонувших. К тому времени очевидцы вызвали полицию и медиков. Полицейские вытащили и передали медикам всех, кто был в воде. Дети играли на озере, там глубина один метр", – сообщил начальник областного Департамента по ЧС Талгат Какимов.
Спасти удалось только ребенка 2011 года рождения и взрослого мужчину 1954 года рождения, оба находятся в состоянии средней тяжести. Двое детей 2014 и 2013 годов рождения, скончались, предварительно от переохлаждения.