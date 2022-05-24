Двое детей утонули в заброшенном котловане в Туркестанской области

Трагедия произошла в 5 километрах от села Шалдар в Байдибекском районе Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

По словам очевидцев, местные школьники постоянно играли около заброшенного котлована. Тот день не стал исключением.

Около 17:30 часов мальчик решил искупаться и прыгнул в воду. Он начал тонуть, к нему на помощь бросился второй ребенок. Оба не смогли выбраться наружу самостоятельно и ушли под воду. Трагедия произошла на глазах других детей.

Как сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, искусственный котлован – затопленный водами карьера участок глубиной 2 метра.

Тела детей 2012 года рождения обнаружили и извлекли из воды местные жители. Они купались в необорудованном для купания месте.

На место происшествия выезжали сотрудники ДЧС, полиции, местных исполнительных органов.