Двое детей в Жезказгане и Кызылорде выпали из окон многоэтажек
Айдана Демесинова
Двое детей в Жезказгане и Кызылорде выпали из окон многоэтажек. Об этом передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
"В городе Жезказгане Карагандинской области из окна квартиры первого этажа пятиэтажного жилого дома, оставшись без присмотра взрослых, выпал и госпитализирован в больницу ребенок, 2018 года рождения (состояние средней степени тяжести). В Кызылорде из окна квартиры второго этажа пятиэтажного жилого дома оставшись без присмотра взрослых выпал и госпитализирован в больницу ребенок, 2014 года рождения (состояние тяжелое)", - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Нурсултан Нурахметов.
В большинстве случаев падение детей происходит по причине оставления детей без присмотра родителей и невнимательное отношение взрослых, находящихся рядом. Зачастую падение детей происходит в дневное время.