Двое детей выпали из окна многоэтажки в Нур-Султане
Айдана Демесинова
26 августа двое детей выпали из окна 4-ого этажа одного из домов столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Нур-Султана.
"26 августа в 18 ч. 27 минут на пульт "112" поступила сообщение о падение детей из окон по ул. Капал 1/1. Дети 2011 и 2013 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, выпали из окна квартиры 4-этажа. Дети были госпитализированы в ДГБ №2 с различными травмами", – говорится в сообщении.
С начала года зарегистрировано 14 случаев, из них 1 с летальным исходом, 13 госпитализировано.
В пресс-службе добавили, что в большинстве случаев падение детей происходит по причине оставления их без присмотра родителей и невнимательное отношение взрослых, находящихся рядом.