Двое иностранцев ограбили жителя Алматинской области
Жанат Тукпиев
Двоих иностранцев задержали за грабеж в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
4 февраля около 14:00 в дежурную часть Карасайского Управления полиции с заявлением об ограблении обратился 42-летний житель Каскелена.
"Недалеко от места преступления по горячим следам были задержаны двое мужчин 50 и 39 лет, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Они представились гражданами Узбекистана, но не имели при себе документов. При обыске у них был изъят мобильный телефон потерпевшего", – говорится в сообщении.
Подозреваемые водворены в приемник-распределитель. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 191 части 1 Уголовного кодекса РК (Грабеж).
Их проверяют на причастность к другим преступлениям.