Двое казахстанцев погибли на стройке в Южной Корее

Двое граждан Казахстана скончались при пожаре на строительной площадке логистического склада в Южной Корее, передает Kazpravda.kz
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"29 апреля в городе Ичхон в Южной Корее на строительной площадке логистического склада произошел пожар, в результате которого погибли 38 человек, 10 получили ранения. Поисковые работы продолжаются.
По информации местных властей, 29 из 38 погибших были опознаны, в том числе двое граждан Республики Казахстан. Наши дипломаты в Сеуле держат связь с местными властями", - говорится в сообщении МИД РК.