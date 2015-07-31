Происшествия
Двое малолетних детей пропали в Алматы
Полиция Алматы разыскивает без вести пропавших детей дошкольного возраста Нахаева Александра Андреевича, 28.11.2008 года рождения и Нахаеву Полину Андреевну, 26.01.2010 года рождения, передает Kazpravda.kzсо ссылкой на пресс-службу ДВД города.

28 июля, оставшись без присмотра взрослых, дети самостоятельно ушли из дома, расположенного в одном из садоводческих обществ Медеуского района, и до сих пор их местонахождение не известно.

Между тем в отделе полиции при УВД Медеуского района отметили, что мама детей в полицию об их пропаже сообщила спустя двое суток. При опросе на предмет позднего обращения в органы внутренних дел женщина пояснила, что была уверена в том, что ее детей забрали родственники.

Правоохранительные органы распространили приметы детей: рост мальчика 120 см, волосы светлые, короткие. Был одет в голубую майку с рисунком, синие джинсы и синие кроссовки. Особые приметы: разговаривает на русском языке, речь немного заторможена.

Приметы девочки: европейский тип лица, рост 110 см, волосы светлые, короткие. На девочке была белая майка, синяя джинсовая юбка, коричневые сандалии. Особые приметы: разговаривает на русском языком, речь немного заторможена.

При получении информации о местонахождении без вести пропавших детей полиция Алматы призывает незамедлительно сообщить в отделение розыска ОКП Медеуского РУВД по адресу: ул. Кабанбай-батыра, д.93, т. 254-48-40; 254-48-02; 8-702-666-60-44 или 102.

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