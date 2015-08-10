Двое мужчин ограбили ветерана ВОВ

Двое неизвестных в Москве ограбили женщину - ветерана ВОВ, похитив у нее 7 наград и денежные средства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tass.ru. "Накануне вечером на крики о помощи в жилом доме в Нижнелихоборский проезд были вызваны сотрудники полиции. В квартире дома оперативники обнаружили связанную женщину, 1929 г.р., пристегнутую к батарее. По заявлению потерпевшей, грабители похитили 7 наград, 750 тыс. рублей и золотую цепочку", - приводит издание заявление московской полиции. Уточняется, что в краже подозреваются двое мужчин, которые некоторое время назад проводили ремонт в квартире потерпевшей.