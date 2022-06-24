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Происшествия
Двое подростков утонули в Темиртау

Двое подростков утонули в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Несмотря на проводимую профилактическую работу с населением, в Карагандинской области зарегистрированы еще 2 случая гибели людей на водоемах.

Так, 21 июня на акватории Самаркандского водохранилища, вблизи зоны отдыха «Солнечная лагуна», утонул подросток 2006 года рождения. 22 июня на территории дачного общества «Черёмушки» города Темиртау на старом русле реки Нура утонул его ровесник. Оба происшествия произошли в неустановленных для купания местах.

С начала купального сезона на водоемах области утонули 9 человек, из них 4 детей.

Департамент по ЧС убедительно просит неукоснительно соблюдать правила безопасности на воде.

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