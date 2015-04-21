Двое полицейских Актау изнасиловали иностранку в спецприемнике

Происшествия
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Двое сотрудников полиции Актау изнасиловали гражданку Узбекистана. Уголовное дело по данному факту поступило в производство суда Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Лада".

О данном преступлении стало известно в ходе брифинга в областном суде. Председатель апелляционной коллегии Мангистауского областного суда Рахметулла Хайруллин рассказал, что инцидент произошел в январе текущего года. Двое сотрудников специального приемника для лиц, находящихся под административным арестом, воспользовавшись служебным положением, изнасиловали находившуюся в учреждении гражданку Узбекистана.

"Это дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании без участия представителей средств массовой информации. Один из фигурантов дела находится под арестом, второй – под подпиской о невыезде. Отмечу, что начальник спецприемника знал о преступлении, но скрыл этот факт. В его отношении также будут приняты меры", – сказал Рахметулла Хайруллин.

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