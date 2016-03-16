Двое полицейских погибли в ДТП в Карагандинской области
Ксения Воронина
В Карагандинской области в среду в ДТП погибли два сотрудника полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
В областном ДВД сообщили, что 22-летний водитель автомобиля "Мерседес" на автодороге Шахтинск – Караганда в условиях гололеда и плохой видимости не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовиком "Рено".
В результате аварии погиб водитель "Мерседеса" и его 34-летняя пассажирка. Еще одна пассажирка – в возрасте 28 лет – госпитализирована.
"Водитель и пассажиры "Мерседеса" – сотрудники отдела внутренних дел города Шахтинска. В момент ДТП они находились вне службы", – уточнили в полиции.
По факту ДТП сейчас проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.