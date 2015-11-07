Двое полицейских в США застрелили ребенка на глазах его отца

Двое полицейских в США застрелили в ходе погони шестилетнего мальчика. По данным местных СМИ, они уже задержаны, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Интерфакс"
.
В ходе погони за Крисом Фью в городе Марксвилл полицейские открыли огонь по машине, в которой находились мужчина и его шестилетний сын Джереми Мардис. Сам преследуемый был ранен, а мальчик убит. Всего полицейские выпустили 18 пуль по автомобилю, пять из них попали в ребенка.
Таким образом Мардис стал самой юной жертвой полиции в этом году в США.
Ранее американские СМИ сообщали, что у полицейских был ордер на арест Криса Фью, однако позже в правоохранительных органах эта информация не подтвердилась. Кроме того, в машине Фью не было найдено оружия. Также неизвестно, по какой причине был открыт огонь.
Задержанным могут быть предъявлены обвинения в убийстве и попытке убийства.
В общей сложности в погоне принимали участие четыре сотрудника полиции. О задержании двух других полицейских пока не сообщается.
По данным Washington Post, с начала года это уже 838-я стрельба с участием полиции, которая привела к жертвам. С учетом гибели Мардиса всего в подобных инцидентах скончались 17 детей.