Происшествия
Двое рабочих погибли при обрушении строящегося объекта в Астане
Сегодня в Астане в 11.56 в районе Сарыарка на новостроящемся объекте по адресу шоссе Алаш 25 произошло обрушение плит перекрытия и стены объекта. В результате двое рабочих погибли на месте и один госпитализирован, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.



Площадь обрушения и личности погибших устанавливаются.

В ликвидации задействованы подразделения Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК – Департамент по ЧС Астаны, Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны, Центр медицины катастроф КЧС МВД РК, Центральный региональный аэромобильный оперативно-спасательный отряд.



Всего задействовано 15 спасателей, специализированная техника и специализированное оборудование для разбора завалов и поиска пострадавших.


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