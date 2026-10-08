Двое рабочих погибли в колодце Шымкента

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Двое мужчин погибли в колодце во время прокладки труб, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Шымкента

По предварительной версии следствия, причиной гибели людей стало отравление остаточными газами, скопившимися в подземном сооружении.

«По данному факту полиция уже начала досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, а также определяют круг лиц, которые несли ответственность за соблюдение требований техники безопасности», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что иная информация в интересах следствия не разглашается в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.