Двое рыбаков утонули в Малом Аральском море при ловле рыбы
Айдана Демесинова
Двое рыбаков утонули в Малом Аральском море при ловле рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК, передает Kazpravda.kz.
"30 марта около 13:00 часов на пульт оперативного дежурного ДЧС Кызылординской области поступило сообщение о пропаже двух рыбаков, которые 29 марта вышли для ловли рыбы в Малое Аральское море на моторной лодке. Незамедлительно к поисковым работам были задействованы спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС. Также к работам подключились местные жители. После двух часов поиска спасательной группой обнаружены и извлечены из воды тела двух рыбаков 1974 и 1998 годов рождения. На момент обнаружения были без индивидуальных спасательных средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целях не допущения гибели людей на водоёмах в весенний период спасательными подразделениями органов гражданской защиты проводятся профилактические мероприятия на водоёмах путём информирования граждан о ледовой обстановке на акваториях, в частности людей занимающихся подлёдной рыбалкой.
"Проводятся обходы и объезды охраняемых водных акваторий, замеряется толщина льда, особое внимание на озёрах уделяется в местах густой растительности, протока воды и т.п. Также информирование населения ведется путем проведений интерактивных уроков, бесед, прочтений лекций в школах, колледжах и университетах. Публикуются статьи на интернет-ресурсах, социальных сетях КЧС и ДЧС", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе напомнили, что в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций необходимо перед тем, как отправиться на рыбалку сообщить родным о примерном местоположении и времени прибытия.